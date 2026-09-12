По следите на "истинския Индиана Джоунс"
Изгубеният град на инките: Загадката остава
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Изгубеният град на инките: Загадката остава
Експозицията показва 168 експоната от 14 музея в Перу
Мачу Пикчу се е появил няколко десетилетия по-рано отколкото се смяташе
Перу. Четирима млади мъже - двама австралийци и двама канадци, са арестувани в Перу, след като са се снимали голи на най-прочутия архитектурен комплек...