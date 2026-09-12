Удариха крадци на питейна вода, разкриха уникални изобретения
На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 години лишаване от свобода
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На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 години лишаване от свобода
Засичането на топломерите в жилищата само с разрешението на обитателите
Добрич. Десет от общо 80-те инкасатори в добричкото ВиК вече засичат водомерите на абонатите с таблети, като работата им се следи от мениджърския екип...