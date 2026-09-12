Български ученици спечелиха 4 сребърни медала на 36-ата Международна олимпиада по информатика
Българският отбор запазва 5-ото място по общ брой медали от всички издания на олимпиадата
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Българският отбор запазва 5-ото място по общ брой медали от всички издания на олимпиадата
Спечелени са 4 медала в дисциплината
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