Предупреждение от Пирогов заради жегите. Няма да повярвате!
Опасността продължава до 7 дни след екстремните температури
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Опасността продължава до 7 дни след екстремните температури
Поне 30 минути на ден спортувайте у дома, посъветва кардиолог
Уенди Лий, биографката на Дейвид Боуи, разкрива, че през 2015-а той е прекарал шест инфаркта, пише в. "Дейли експрес". Лий твърди, че Дейвид е "дириж...
С между 10 и 12% се увеличават инфарктите в първите 2-3 дни след преминаването на лятното часово време. Това съобщи кардиологът доц. Сотир Марчев в пр...