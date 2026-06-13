Путин събра руския бизнес и им разказа за краха на еврозоната
Държавите от еврозоната се опитват да убедят всички в колапса на руската икономика
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Държавите от еврозоната се опитват да убедят всички в колапса на руската икономика
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