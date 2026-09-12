Индозезийски самолет се разби, двама загинаха
Индонезийски тренировъчен свръхзвуков военен изтребител Т-50 "Голдън ийгъл", корейско производство, се разби тази сутрин, а двамата пилоти загинаха.То...
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Индонезийски тренировъчен свръхзвуков военен изтребител Т-50 "Голдън ийгъл", корейско производство, се разби тази сутрин, а двамата пилоти загинаха.То...
Телата на всичките 54 души, които са се намирали на борда на самолета, катастрофирал в индонезийската част на о-в Папуа, са били открити на мястото на...
На борда на катастрофиралия индонезийски самолет ATR 42-300 са се намирали почти половин милион долара, съобщи Ройтерс. Четири чувала, пълни догоре с...
Джакарта. Мисията по издирването на черните кутии на разбилия се пътнически самолет на „Ейр Ейжа" беше подновено, след като атмосферните условия се по...