Синдикатите галят с предложение за индексиране на заплатите
Нуждите на хората и бизнеса са крещящи, казва шефът на КНСБ
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Нуждите на хората и бизнеса са крещящи, казва шефът на КНСБ
Дeпyтaтитe от регионалната комисия пpиexa пpoмeни в Зaĸoнa зa oбщecтвeнитe пopъчĸи
Промяната ще доведе до увеличение на пенсиите
Различните варианти общо биха стрували между 1 милиард и 200 милиона лева до 3 милиарда и 800 милиона лева годишно
Актуализацията на всички пенсии, независимо от внесените вноски, е развращаващо
Другата възможност е да продължи плащането на бонуса от 50 лв. и по-нататък
Парите за старост може да се вдигнат още от януари