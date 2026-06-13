165 филма ще участват в международните фестивали “IN THE PALACE”
Той ще се проведе от 29 юни до 6 юли в град Перник
Следете всички новини, анализи и коментари за In The Palace. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той ще се проведе от 29 юни до 6 юли в град Перник
18-тото издание на феста за късометражно кино започва на 27 февруари
Международното събитие за късометражни ленти ще се проведе от 15 до 22 септември във Фестивален и конгресен център - Варна
Лентите попаднаха в кратките списъци на Филмовата академия на САЩ