165 филма ще участват в международните фестивали “IN THE PALACE”

21-вото издание на един от най-престижните международни

фестивали за късометражно кино IN THE PALACE ще се проведе от 29 юни до 6 юли в град Перник. Селекцията на фестивала включва 165 филма от цял свят, които ще се борят за наградите в различни категории, определени от международно жури и публиката. Домакин на всички събития ще бъде Дворецът на културата в град Перник.

Фестивалът ще бъде открит с филма „Liza, go on” на режисьорката Нана Джанелидзе, която е носител на награди от филмовия фестивал в Кан, както и от други престижни международни конкурси. Традиционно освен конкурсната програма, IN THE PALACE ще представи питчинг форум FILMER FORCE PITCH с награден фонд от 10 000 лв., както и различни уъркшопи със специалисти в областта на кино индустрията.

„Както всяко издание, така и в това сме подбрали най-доброто от късометражното кино за изминалата година. Ще покажем наистина страхотни продукции от света на късите филми, но освен това ще имаме и различни съпътстващи събития, които са важни за индустрията и специалистите в нея“, сподели Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

В състезателната програма са селектирани 165 заглавия от целия свят, като над 80% от тях са европейски продукции, а цели 57 са на жени режисьори. Българските късометражни филми, които ще участват в различните конкурсни програми, са 13, сред които и новият проект на режисьора Андрей Паунов.

