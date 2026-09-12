Как монах ни свърза с Италия
Отец Маурицио изпратил на селяните от Житница статуя на свети Йосиф
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Отец Маурицио изпратил на селяните от Житница статуя на свети Йосиф
Гледаме „Името на розата“ по bTV
Известният писател и философ Умберто Еко е починал късно вчера в дома си. Това съобщиха от семейството на 84-годишният интелектуалец пред италиански м...