Разкошно село пази прокълната къща! Не смеят дори да я съборят
Никой не минава покрай нея, гинат дори в двора й
Иманярството в България има чудовищни размери, предупреди проф. Людмил Вагалински
Те са забелязани от охранителите на античния град
Операцията е реализирана на територията на градовете Варна, Добрич, Ямбол и Бургас
Ръководството на парк "Витоша" е длъжно да защити ценния обект
Археолозите с голяма прогноза
Спешно събират дарения, за да спасят откритието
В тях са намерени над 1500 старинни монети, сред които и златна с висока стойност-Кизикен
От мъжете са изети лопата, секира, 2 металотърсача, кирка, монети и други артефакти
Мъжете извършвали изкопни дейности с технически средства и МПС в търсене на археологически обекти без разрешително за тази дейност
Коматинските скали са огромен природен феномен, който води все повече туристи в община Симитли. За него обаче знаят и много иманяри от цялата страна....
Симитлийското село Брестово е мишена на родни иманяри. Търсачите на съкровища изминават 20-те километра по стръмния път, за да ровят за антики и злато...
Двама са задържани в полицията в Джебел за иманярска дейност, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Мъжете били забелязани в района на тракийска скална г...
Нови арести за иманяри са извършени в Хасковско този петък. Според все още неофициална информация сред закопчаните е и шефа на Държавния архив в облас...
Петима иманяри бяха задържани от полицията на „работното" им място в землището на село Хухла.Служителите на Районното управление на полицията в Ивайло...
Иманяри са открили глинен питос в крепостта "Градовете" край град Крън. По сигнал полицията е иззела от двама мъже металотърсачи, съобщава Нова телеви...
Серия от набези са извършили иманяри в последните дни на територията на община Кирково. Разрушен е римският мост край Дрангово, а на гробището до Тюрк...
Банда иманяри, заети да търсят и продават на черно културно исторически ценности, залови полицията в Силистра. Служители на БОП и Гранична полиция в...
Нагли иманяри са използвали багер, разкопавайки тракийска могила край новозагорското село Съдийско поле. Двамата са задържани за извършване на изкопни...
Спипал бандитите с царски печати и уникална плоча с Дионисий и Херкулес Експолицай предаде на НИМ зарязана от иманяри плячка. Пенсиониралият се наско...