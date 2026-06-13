Путин и Меркел на ракийка в "Едно време"
Политическите лидери хвалили главния готвач Мирослав Попов Владимир Путин, Ангела Меркел и Силвио Берлускони са опитали вкуснотиите на култовия ресто...
Следете всички новини, анализи и коментари за Имало Едно Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Политическите лидери хвалили главния готвач Мирослав Попов Владимир Путин, Ангела Меркел и Силвио Берлускони са опитали вкуснотиите на култовия ресто...