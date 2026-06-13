ВКС: 30 години затвор за убиеца на Вероника
Върховният касационен съд окончателно осъди рецидивиста Илиян Здравков на 30 години затвор за жестокото убийство на студентката Вероника Здравкова във...
Следете всички новини, анализи и коментари за Илиян Здравков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Върховният касационен съд окончателно осъди рецидивиста Илиян Здравков на 30 години затвор за жестокото убийство на студентката Вероника Здравкова във...
30 години лишаване от свобода за Илиян Здравков, който уби студентката Вероника. Това потвърди Апелативният съд във Велико Търново, стана ясно от прес...
Мъжът, осъден за убийството на Вероника Здравкова, днес отново се изправя пред съда.Той обжалва пред Апелативния съд наложените му от Великотърновския...
30 години затвор отсъди окръжният съд във Велико Търново за убиеца на студентката Вероника Здравкова – Илиян Здравков. Присъдата е за 30 години лишав...
40-годишният рецидивист Илиян Здравков ще бъде изправен пред съда по обвинение в убийството на 23-годишната студентка във Велико Търново Вероника Здра...
Ромът опитал да тегли пари 15 минути след като претрепал момичето с брадва 23-годишната студентка Вероника Здравкова попаднала случайно пред погледа...
Вероника Здравкова случайно попаднала пред погледа на убиеца Илиян, докато той чакал влака за Горна Оряховица. Той се опитал да тегли пари от дебитнат...