Баровеца учи деца да пеят като Лили
Илиян Михов - Баровеца обучава на пеене ученици от столични училища. Това стана ясно при закриването на проекта, чрез който благодарение на пари от Ев...
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Илиян Михов - Баровеца обучава на пеене ученици от столични училища. Това стана ясно при закриването на проекта, чрез който благодарение на пари от Ев...
Сингапур. Той можеше да е заместник министър-председател на България и да прави важни решения за дългосрочното икономическо развитие на страната. К...
Париж. Икономистът Илиян Михов ще оглави световно известния Европейски институт по бизнес администрация INSEAD, съобщи Файненшъл таймс. Българинът...