Българин стана изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс"
Досегашният старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ в Европа поема още по-големи отговорности в минната компания
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Досегашният старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ в Европа поема още по-големи отговорности в минната компания
Министърът на иновациите и растежа посети рудник „Челопеч“ и се запозна с проектите за дигитализация в предприятието
Продължавайте общополезната си мисия, каза проф. д-р инж. Илия Гърков
София. Дънди Прешъс Металс-Канада обяви две нови назначения във висшето си ръководство. Николай Христов е назначен на длъжност Старши вицепрезидент "...