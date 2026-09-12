Вдигнаха блокадата с час по-късно на Кулата
На ГКПП – Илинден през целия ден не пускаха тирове Гръцките фермери вдигнаха бариерата на ГКПП - Кулата – Промахон с час закъснение в петък. Те гаран...
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На ГКПП – Илинден през целия ден не пускаха тирове Гръцките фермери вдигнаха бариерата на ГКПП - Кулата – Промахон с час закъснение в петък. Те гаран...
Леки коли и автобуси се пропускат през Кулата – Промахон В 10 часа е спряно преминаването на всички видове автомобили през ГКПП Илинден – Ексохи зара...
И днес се очаква блокадата от страна на гръцките фермери на граничените пунктове "Промахон - Кулата" и "Илинден - Ексохи". Пропускат се само леки коли...
Банско. Заради събора „Пирин пее" пътят към курорта Банско и българо-гръцката граница на ГКПП – Илинден - Ексохи бе затворен за тежкотоварни камиони....