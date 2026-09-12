Защо протестират и под прозорците на "Капитал"
Служители на Лев Инс са гневни на според тях неверни публикации в изданията на Икономедия
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Служители на Лев Инс са гневни на според тях неверни публикации в изданията на Икономедия
София. Юлияна Плевнелиева се появи на протест на "Икономедиа". "Първата дама не уважава официалните събития, на които държавните глави обикновено са п...
Отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, посланика на САЩ в България Ма...