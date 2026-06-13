Борсата ни живна, еврото поскъпна
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" Федералният резерв беше основният двигател на движенията на международ...
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Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" Федералният резерв беше основният двигател на движенията на международ...