Легенда на испанския футбол обяви, че е гей
"Очаквам да ме уважавате: аз съм гей", написа той в личния си профил в Туитър
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"Очаквам да ме уважавате: аз съм гей", написа той в личния си профил в Туитър
Изнесъл се от общия им дом със Сара Карбонеро
Ако беше на друго място, нямаше да съм жив
Вратарят на "Порто" Икер Касияс спаси смятани за загубени 240 000 евро. Световният и европейски шампион по футбол ще има шанс да си възстанови парите,...
Нападател се извини за головете си на вратаря на "Порто" Икер Касияс. Валтер Гонзалес, който се разписа 2 пъти за невероятната победа на средняка "Аро...
Феновете бесни, искат главата на Перес Мадрид спря работа, за да изпрати Касияс "Реал" М се раздели с една от емблемите на клуба. Големият вратар Ик...
Мадрид. Реал Мадрид не би привлякъл Лионел Меси, дори и ако звездата на Барселона реши да напусне "Камп Ноу", това заяви вратарят на "белия балет" Ике...
Лондон. Арсенал иска да привлече стража на Реал Мадрид Икер Касияс. Това заяви в интервю звездата на "топчиите" Санти Касорла. Стражът на "балета" за...
Мадрид. Вратарят на Реал Мадрид Икер Касияс заяви, че може да напусне клуба още през януари. 32-годишният страж има само един мач за "белия балет", сл...