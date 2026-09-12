Всичко за Икер Касияс

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Касияс: Мадрид не иска Меси

Касияс: Мадрид не иска Меси

Мадрид. Реал Мадрид не би привлякъл Лионел Меси, дори и ако звездата на Барселона реши да напусне "Камп Ноу", това заяви вратарят на "белия балет" Ике...

09 януари | 12:07
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Арсенал иска Икер Касияс

Арсенал иска Икер Касияс

Лондон. Арсенал иска да привлече стража на Реал Мадрид Икер Касияс. Това заяви в интервю звездата на "топчиите" Санти Касорла. Стражът на "балета" за...

09 април | 15:56
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