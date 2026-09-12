Черни облаци над "Тракия". Вият пожарни
Гори пункт за стара техника
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Гори пункт за стара техника
Ето какво сочат официалните данни
Отново прикова всички погледи
Препълнената зала посрещна лидера на ГЕРБ с овации
Дълбочината му е 12 км
На място е изпратен целият наличен състав на Районното управление
Няма постъпили данни за щети
Г-жо Чомакова, как оценявате резултатите от изборите? - Шансът ни за победа е огромен. От 8 години не е имало балотаж. Сега има! Хората ще изберат м...
Кои са основните проблеми, върху които ще работите, ако бъдете избрана за кмет?- През последните седмици се срещнах с много хора в община Ихтим...
Милена Чомакова е кандидат за кмет на община Ихтиман от партия МИР и Сдружение „За Ихтиман“
В следващите дни всички жители на Община Ихтиман ще могат да се срещнат и да разговарят с кандидата за кмет и всички кандидати за общински съветници
Задържани са двамата инициатори
Причината е взимане на подкуп
Съоръжението трябва да бъде с поле за волейбол и с възможности за разполагане на игрище за баскетбол, тренировъчно игрище за волейбол, бадминтон, борб...
Лозанова познавала Стефан Василски, който падна отново с малък самолет край Оризари
Иван Костадинов опитал да овладее положението, но се получил скоростен срив
Тази катастрофата е шестият инцидент с малък самолет за последните няколко месеца
Пуснал си е полетния план през РДВ
Вяра Лозанова от Пловдив и софиянецът Иван Костадинов са загиналите в самолетната катастрофа
Самолетът е излетял от площадка Чернево до Ихтиман за Драганово