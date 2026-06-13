Гневен клиент потроши игрален автомат
Гневен клиент потроши игрален автомат в зала за хазарт, съобщиха от полицията в Сливен. Екшънът се разиграва около 21 часа на 5 май в зала на бул. "Ге...
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Гневен клиент потроши игрален автомат в зала за хазарт, съобщиха от полицията в Сливен. Екшънът се разиграва около 21 часа на 5 май в зала на бул. "Ге...