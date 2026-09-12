Всичко за Игор Тудор

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Последни новини Спорт
Тудор ревна от Бербатов

Тудор ревна от Бербатов

С Димитър Бербатов се работи трудно, защото трудно поддава, оплака се бившият треньор на ПАОК Игор Тудор в интервю пред Sportdog.gr. "Много го уважав...

17 март | 21:30
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Бербатов дава съвети на Тудор

Бербатов дава съвети на Тудор

Димитър Бербатов беше удостоен със специално внимание от треньора на ПАОК Игор Тудор. Българският нападател беше един от играчите, с които той проведе...

04 ноември | 20:55
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