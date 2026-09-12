Тудор ревна от Бербатов
С Димитър Бербатов се работи трудно, защото трудно поддава, оплака се бившият треньор на ПАОК Игор Тудор в интервю пред Sportdog.gr. "Много го уважав...
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С Димитър Бербатов се работи трудно, защото трудно поддава, оплака се бившият треньор на ПАОК Игор Тудор в интервю пред Sportdog.gr. "Много го уважав...
Бербо бележи пред погледа на Тудор в квалификацията България - Хърватия 2:0 през 2002 г.
Треньорът на Бербатов: Който не може, да ходи на балет Нулевото равенство между ПАОК с Димитър Бербатов в състава си и 12-ия в класирането на гръцко...
Димитър Бербатов беше удостоен със специално внимание от треньора на ПАОК Игор Тудор. Българският нападател беше един от играчите, с които той проведе...
Босът нарочи Игор Тудор заради лошите резултати На Димитър Бербатов в скоро време може да му се наложи да работи с нов треньор в ПАОК. Сегашният - Иг...