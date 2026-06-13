Бъчварова допусна: Политически чадър над джебчийките
Не се изключва възможността политици да стоят зад случващото се в Игнатово. Това каза вътрешният министър Румяна Бъчварова по повод разследването на Н...
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Не се изключва възможността политици да стоят зад случващото се в Игнатово. Това каза вътрешният министър Румяна Бъчварова по повод разследването на Н...
Вицепремиерът Румяна Бъчварова заяви в ефира на Нова телевизия, че не изключва възможността политици да стоят зад случващото се в Игнатово. Коментарът...
Днес започва същинската работа на спецслужбите за взрива на военния склад край Иганово. Междувременно продължава разследването на причините. Още в по...
Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител Предполага се, че над 1 тон тротил се е взривил в землището на село Иганово. Това каз...