14 джебчийски барони ще доказват парите си
Само 40 от ромите в Игнатиево били посветени в занаята на обирджиите Ден след показната акция на полиция и жандармерия в Игнатиево всичко живо се беш...
Следете всички новини, анализи и коментари за Игнатиево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само 40 от ромите в Игнатиево били посветени в занаята на обирджиите Ден след показната акция на полиция и жандармерия в Игнатиево всичко живо се беш...
13 в ареста, проверяват откъде са парите за ромските палати Меката на джебчийските кланове - Игнатиево край Варна, осъмна под полицейска блокада и с...
Полиция е обсадила град Игнатиево край Варна. Блокирани са входовете и изходите на населеното място, съобщава Нова тв. Проверяват се собствениците на...
Млад мъж е намерен обесен на дърво край Игнатиево тази сутрин, съобщава varnautre.bg. В момента на мястото на инцидента има полиция и криминалисти. Не...
Варна. За втори път кандидатът за евродепутат Илияна Йотова се срещна със зеленчукопроизводители в Игнатиево, Варненско, след като получи от тях сигна...