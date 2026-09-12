Обрат! Делта пак атакува възрастните. Защо е нужна трета игла?
Стойчо Кацаров каза ще затварят ли училищата
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Стойчо Кацаров каза ще затварят ли училищата
Препоръчва се за хората над 60 г.
Намирани са и в други плодове
Киев. По време на безредиците в Украйна от военни складове в страната са били откраднати преносими зенитно-ракетни комплекси "Игла", съобщи РИА "Новос...