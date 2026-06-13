Международната финансова корпорация (IFC) - доверен партньор на България
За масовата общественост инициалите IFC едва ли говорят нещо. Пълното наименование, което стои зад тях, е The International Finance Corporation, в пре...
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За масовата общественост инициалите IFC едва ли говорят нещо. Пълното наименование, което стои зад тях, е The International Finance Corporation, в пре...