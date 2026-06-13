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Ice Cream забиват в Благоевград

Ice Cream забиват в Благоевград

Една от най-популярните хип-хип групи в България – „Ice Cream", излиза на благоевградска сцена за благотворителен концерт. Община Благоевград и местна...

02 юни | 8:38
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