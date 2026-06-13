Ice Cream забиват в Благоевград
Една от най-популярните хип-хип групи в България – „Ice Cream", излиза на благоевградска сцена за благотворителен концерт. Община Благоевград и местна...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ice Cream. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Една от най-популярните хип-хип групи в България – „Ice Cream", излиза на благоевградска сцена за благотворителен концерт. Община Благоевград и местна...