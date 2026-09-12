Ето кой бил най-добрият в света
Златан Ибрахимович с поредното ексцентрично
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Златан Ибрахимович с поредното ексцентрично
Асът на Милан бе обиждан по време на мача в Белград
Милан надви Каляри с 2:0 и се укрепи на първото място
Шведът може да подсили Милан за мача през уикенда
Шведът вкра 2 гола за 3:1 срещу Наполи
Звездата зарадва съотборниците си с последния модел на плейстейшън
Шведът вкара за 2:2 с Верона
Шведът се разписа за 2:1 срещу Удинезе
Бях затворен вкъщи 2 седмици и изгладнях за голове, твърди Златан
Шведът вкара 2 и донесе първа победа на Милан срещу Интер от 4 години
Шведът ще го кара след като му свърши карантината
Нападателят е под карантината, съотборниците му са с отрицателни тестове
Шведът вкара и двата гола за победата на Милан
Шведът подписва за още 12 месеца срещу заплата от 7 млн. евро
Шведът си каза цената за оставане в клуба
Нападателят иска да продължи работата си с треньора Пиоли
Шведът вече има 50 гола за Милан и Интер
Шведът с видеопослание към феновете си
Шведът вкара и двата гола за победата на Милан
Нападателят продължава в Хамарби