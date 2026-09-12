"Златен тапир" за Ибрахимович. Защо?
Златан прие статуетката с усмивка и дори подари своя фланелка на Милан на журналиста
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Златан прие статуетката с усмивка и дори подари своя фланелка на Милан на журналиста
Звездата на Милан даде 3 млн. евро за земя
Голаджията се контузи при победата над Наполи
Шведът ще взима по 6 млн. евро на сезон
Суперзвездата на "ПСЖ" Златан Ибрахимович изрази готовност да обмисли оферта от страна на "Манчестър Юнайтед". Нападателят на френския шампион обяви,...