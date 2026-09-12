Всичко за Ибра

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Ибра не изключва "Юнайтед"

Ибра не изключва "Юнайтед"

Суперзвездата на "ПСЖ" Златан Ибрахимович изрази готовност да обмисли оферта от страна на "Манчестър Юнайтед". Нападателят на френския шампион обяви,...

24 юли | 15:08
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