Хафъзов водач на листата на ДПС-Ново начало в Сливен. Обяви целта
Амбицирани сме да вземем повече гласове от предишните избори, каза Хафъзов
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Амбицирани сме да вземем повече гласове от предишните избори, каза Хафъзов
След месец и половина криене и отричане днес един от приближените на изключения от ДПС Лютви Местан – Хюсеин Хафъзов, най-сетне призна –правим нова па...
Депутатът от Движението за права и свободи Хюсеин Хафъзов ще сезира ДАНС заради фалшиво интервю, публикувано в сайта "Силна България". "Бих искал да к...
Антон успял да извика линейка, починал в болницата от тежките наранявания Бургас. Братът на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов загина в тежка катастрофа...
Пазарджик. Депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов се появи изненадващо в съдебната зала по време на заседанието на Пазарджишкия окръжен съд срещу 13 имами. Т...
Парламентът е пълен с добри оратори. Някои с часове готвят пламенните си речи и редят бисер след бисер от трибуната на Народното събрание. В повечето...
София. С три декларации заради скандалното изказване на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов от миналия петък ще започне днешното пленарно заседание в Народ...
Миков зове с декларация за единение в името на Апостола
Хюсеин Хафъзов измисли нова дума в спора за почивката на парламента
Бургас. "Моята кръвна група е кръвна група ДПС. До мен са Филиз Хюсменова и Водачът на листата в Бургас Хюсеин Хафъзов - тяхната кръвна група е ДПС. В...
София. "Религията трябва да присъства в обществения и социалния живот. Разбира се, религията не бива да се намесва в политиката. Но духовни хора, р...