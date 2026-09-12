Hyundai Motor представи проекта IONIQ
Hyundai Motor обяви по време на изложението в Женева проект IONIQ. Той е дългосрочен, за изследване и развитие, който ще предефинира бъдещата мобилнос...
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Hyundai Motor обяви по време на изложението в Женева проект IONIQ. Той е дългосрочен, за изследване и развитие, който ще предефинира бъдещата мобилнос...
Genesis и Santa Fe/Santa Fe Sport на Hyundai Motor спечелиха наградата „Най-добра покупка" от Consumer Guide Automotive в съответните им сегменти. Gen...
Hyundai Motor бе определен за абсолютен победител сред брандовете на наградите Kelley Blue Book за 2016 г. в категорията за 5-годишни разходи за собст...
Hyundai Motor представя цяла гама нови модели, концепции и технологии на Франкфурт Мотор Шоу, изразявайки страстта на марката. Представянето на новия...
Сеул. Hyundai Motor получи отново международно признание за дизайн от престижното жури на iF Design Awards. New Generation i20 спечели наградата за ди...
Hyundai Motor получи два приза в престижните дизайнерски награди Red Dot за наскоро представеното изцяло ново поколение Genesis и новото поколение на...