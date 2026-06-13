Представиха състезателния Hyundai i20 Coupe R1
„Индустриал Комерс" и Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС) официално представиха състезателния автомобил Hyundai i20 Coupe R1 на тържествен...
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„Индустриал Комерс" и Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС) официално представиха състезателния автомобил Hyundai i20 Coupe R1 на тържествен...