Връчиха наградата „Hyundai Brilliant Young Entrepreneur”
Седмото издание на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди" се проведе в Интер Експо Център. Организатор бе Джуниър Ачийвмънт България. Близо 450 уче...
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Седмото издание на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди" се проведе в Интер Експо Център. Организатор бе Джуниър Ачийвмънт България. Близо 450 уче...