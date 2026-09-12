25 години затвор за убиеца на Хюлия
Варненският апелативен съд даде доживотен затвор на убиеца на на студентката Хюлия Маджар – Иван Тодоров, който заради привилегията на процедурата "...
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Варненският апелативен съд даде доживотен затвор на убиеца на на студентката Хюлия Маджар – Иван Тодоров, който заради привилегията на процедурата "...
Мегаделото за зверското убийство на студентката Хюлия Маджар влезе на втора съдебна инстанция след протест на прокуратурата и жалба на почернените род...
Иван призна, че премазал лицето й с гаечен ключ и намалиха присъдата му с 1/3 Обиди ме, като ми отказа секс, оправда се килърът пред магистратите 20...
Семейството на убитата Хюлия Маджар от варненското село Белоградец почете паметта й с курбан. На 4 януари преди година беше открито тялото на красивот...
Младите може да са били гаджета, коментират в Белоградец