Гуардиола отчаян. Хвърли кърпата
Какво каза на пресконференция треньорът на Сити
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Какво каза на пресконференция треньорът на Сити
Става въпрос за безумна заплата
Треньорът на Черно море разочарован от загубата
Къде се живеело най-лесно
От какво беше предизвикано
На късно заседание снощи е решено
Апелът ми към Кирил Петков е да се смири поне малко, каза президентът /2012 - 2017 г./
Оцеля по чудо