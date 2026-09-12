Сезонът на Народния започна с „Хъшове“
Директорът Мариус Донкин кани публиката из най-красивата сграда на България
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Директорът Мариус Донкин кани публиката из най-красивата сграда на България
Световният режисьор се просълзи от мъка и гняв, докато говореше за лумпените и бандитите, които от 30 години нагло управляват нацията
"Хъшове" в Народния на 14 януари
Харесвам хаоса, въпреки че в Холивуд всичко е под строй, казва топоператорът "Казвам се Александър Станишев и мечтата ми е да бъда слаб оператор - по...
Аз си гледам „Хъшове" откакто се помня. Постановката директно и емоционално атакува българина и лесно се разтваря в съвременната чувствителност на зри...
Само хитове радват ценителите на "Варненско лято" От 1 юни храмът на Мелпомена се мести във Варна. В продължение на десет дни и на няколко сцени гост...
Александър Морфов временно прибра оръжието в името на театъра Хъшът номад Морфов временно прибра оръжието и стана директор на Народния. Засега "ще из...
Фенове от Пловдив развяха трикольора, докато викаха "Да живее България" 800 театрали аплодираха на крака в продължение на пет минути звездите от "Хъш...
От 10 години Народният театър е единственото място, където всички викат заедно "Да живее България" В Народния театър на 22 октомври 800 души ще извик...
София. Премиерата на на феноменалния спектакъл "Хъшове" е преди 10 години – на 22 октомври 2004 година на Голяма сцена на Народен театър "Иван Вазов"...
София. Народен театър „Иван Вазов" ще отбележи Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май с едно от най-обичаните от бъл...
Сашо Морфов прочете свое стихотворение, което посвети на стария си приятел
Морфов и неговата чета посвещават на Чочо Попйорданов представлението на 24 май