Всичко за Хъшове

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"Хъшове" гърмят на морето

"Хъшове" гърмят на морето

Само хитове радват ценителите на "Варненско лято" От 1 юни храмът на Мелпомена се мести във Варна. В продължение на десет дни и на няколко сцени гост...

30 май | 18:00
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Хъшът директор

Хъшът директор

Александър Морфов временно прибра оръжието в името на театъра Хъшът номад Морфов временно прибра оръжието и стана директор на Народния. Засега "ще из...

10 януари | 8:25
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Хъшове взривиха Народния

Хъшове взривиха Народния

Фенове от Пловдив развяха трикольора, докато викаха "Да живее България" 800 театрали аплодираха на крака в продължение на пет минути звездите от "Хъш...

23 октомври | 20:45
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Мисията Хъшове

Мисията Хъшове

От 10 години Народният театър е единственото място, където всички викат заедно "Да живее България" В Народния театър на 22 октомври 800 души ще извик...

17 октомври | 22:25
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