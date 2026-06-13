Божана с юбилеен рецитал в НДК
Пет томчета "Избрано" за 50-годишен творчески живот, издадени от "Хермес" и великолепно оформени от художника Христо Гочев. Много ли са, малко ли? Как...
Следете всички новини, анализи и коментари за Христо Гочев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пет томчета "Избрано" за 50-годишен творчески живот, издадени от "Хермес" и великолепно оформени от художника Христо Гочев. Много ли са, малко ли? Как...