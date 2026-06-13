Започват масови проверки на строежите по морето
Главната инспекция по труда започна масирани проверки по строителните обекти в морските курорти. Причината - приближаването на старта на летния сезон...
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Главната инспекция по труда започна масирани проверки по строителните обекти в морските курорти. Причината - приближаването на старта на летния сезон...
Варненска окръжна прокуратура повдигна обвинения срещу шестима за извършени престъпления по член 123, ал. 3 във връзка с алинея 1 от НК. Сред обвиняем...
Роднини на загиналите под срутилия се хотел "Вероника" в комплекса "Слънчев ден" до Варна ще съдят страната ни в Европейския съд. Четирима работници н...
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин изрази остро възмущение по повод зачестилите през последните дни трудови злополу...
Малко след полунощ на Разпети петък приключи акцията по издирването на затрупаните работници след срутването на хотел "Вероника" в комплекса "Слънчев...
Изпълняващият длъжността окръжен прокурор на Варна Радослав Лазаров опроверга информацията, че собственикът на една от фирмите подизпълнители на ремон...
Не може един строител да бъде разрушител, тъй като има специалисти в тази област. Изисква се специална квалификация на човека, който ще разрушава. Тов...
5 лева надница на час. Това е сумата, която затрупаните работници е трябвало да получат в злополучната сряда. Те са били наети, за да режат арматурно...
Откриха втора жертва на хотела убиец "Вероника" в курорта Слънчев ден. Екипите са открили тялото до основите на хотела. "Намерихме тялото, но не сме...