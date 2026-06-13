Хорото на мъртвите праща душите в рая
Ритуалът от тракийско време е оцелял само във Видинско Болни преспиват на поляната преди танца, за да намерят изцеление Всяка година на втория ден н...
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Ритуалът от тракийско време е оцелял само във Видинско Болни преспиват на поляната преди танца, за да намерят изцеление Всяка година на втория ден н...