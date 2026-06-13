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Обраха хористи на концерт

Обраха хористи на концерт

Хористи бяха обрани по време на концерт във Фестивалния и културен център във Варна в събота. Скандалната информация на сайта intrigi. bg беше потвърд...

07 юни | 16:45
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