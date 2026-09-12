Всичко за Хорхе Букай

Следете всички новини, анализи и коментари за Хорхе Букай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Моят град Култура
Букай е влюбен в България

Букай е влюбен в България

"Не просто обичам страната ви, влюбен съм в нея!", емоционално възкликна Хорхе Букай, който е у нас за четвърти път. "Когато обичаш някого, можеш да...

10 юни | 19:55
0 коментара
24379