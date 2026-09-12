Час мързел обещава щастие
Спокойствието ще настъпи след първите 15 минути на объркване, коментира Хорхе Букай
Следете всички новини, анализи и коментари за Хорхе Букай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спокойствието ще настъпи след първите 15 минути на объркване, коментира Хорхе Букай
Писателят психоаналитик заклеймява нерешителните
София. Световният писател Хорхе Букай подкрепя кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г. Това каза самият той по време на...
"Не просто обичам страната ви, влюбен съм в нея!", емоционално възкликна Хорхе Букай, който е у нас за четвърти път. "Когато обичаш някого, можеш да...
София. Световноизвестният аржентински писател Хорхе Букай пристигна за четвърти път в България. Този път той е придружаван от сина си Демиан, с който...
Хорхе Букай, любимецът на българските читатели, изпаднал в конфузна ситуация по време на посещението си у нас преди години. "Първото му гостуване беш...