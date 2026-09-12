Върховен съд отърва Милена Славова от дело за дискриминация
Става дума за жалба, подадена срещу Милена Славова от две физически лица и Младежката ЛГБТ организация “Действие“
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Става дума за жалба, подадена срещу Милена Славова от две физически лица и Младежката ЛГБТ организация “Действие“
Специалистите посочват, че стресът и депресията са рискови фактори
Групировката "Ислямска държава" е обезглавила в Сирия човек от религиозната общност на шиитите исмаилити, обвинявайки го във вероотстъпничество, преда...
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