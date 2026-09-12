Всичко за Хомеопатия

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Победи грипа с хомеопатия

Победи грипа с хомеопатия

Проветрявайте и си мийте ръцете, за да не ви пипне вирус, съветва д-р Райна Томова Грипът се разгръща с пълна сила и е добре да знаем как да се предп...

21 януари | 17:56
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Биоваксина спира грипа

Биоваксина спира грипа

Може ли с помощта на хомеопатията да опазим здравето си през задаващите се студени месеци? Какви са принципите на действие на този метод и към кои пре...

16 октомври | 6:00
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