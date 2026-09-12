И Мон Дьо е с коронавирус, лекува се с хомеопатия
Плаче в ефир, тревожи се за близките си
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Плаче в ефир, тревожи се за близките си
Лекарства от готварска сол борят алергиите, казва д-р Дора Пачова Могат ли шоколадът и захарта да бъдат лекарство? Как жена оцеля след тежка катастро...
Профилактиката трябва да започне месец преди ринитът да се изявиМийте косата си по-често и правете разходки след дъжд, съветва д-р Райна Томова Може...
Проветрявайте и си мийте ръцете, за да не ви пипне вирус, съветва д-р Райна Томова Грипът се разгръща с пълна сила и е добре да знаем как да се предп...
Може ли с помощта на хомеопатията да опазим здравето си през задаващите се студени месеци? Какви са принципите на действие на този метод и към кои пре...
Малко кафе не вреди на терапията, успокоява д-р Димитрина Атанасова Вместо радост и прилив на енергия на мнозина пролетта носи сънливост и умора, деп...
В студа спете много и се пазете от течение, съветва хомеопатът д-р Дора Пачова