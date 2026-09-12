ГЕРБ с декларация за годишнината от Холокоста
Декларацията прочете в парламента председателката на външната комисия и депутат от ПГ на ГЕРБ Джема Грозданова по повод международния ден на Холокоста...
Следете всички новини, анализи и коментари за Холкост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Декларацията прочете в парламента председателката на външната комисия и депутат от ПГ на ГЕРБ Джема Грозданова по повод международния ден на Холокоста...
93-годишният Оскар Грьонинг, който днес се изправи пред съда заради обвинение в съучастие в извършването на 300 000 убийства, заяви пред магистратите,...
София. На 27 април 2014 г. (неделя) от 18.30 ч. в Централната софийска синагога, ул. „Екзарх Йосиф" 16 ще се проведе церемония за отбелязване на Деня...