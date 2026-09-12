Сирийската армия уби 50 джихадисти край Ливан
Дамаск. Сирийската армия с подкрепата на Хизбулла е убила най-малко 50 джихадисти от „Ислямска държава в Ирак и Леванта" близо до границата с Ливан. С...
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Дамаск. Сирийската армия с подкрепата на Хизбулла е убила най-малко 50 джихадисти от „Ислямска държава в Ирак и Леванта" близо до границата с Ливан. С...
Дамаск/ Бейрут. Израел е извършил две въздушни нападения на сирийско – ливанската граница късно в понеделник, съобщи ливанската държавна информаицонна...
Дубай. Северноафриканският клон на „Ал Кайда" отправи обвинение към шиитската екстремистка групировка „Хизбула" за двойното бомбено нападение в северн...
Бейрут. Пет ракети избухнаха в ливанския град Хермел. Той е един от бастионите на „Хизбулла", съобщи източник в местните сили за сигурност, предаде АФ...
Брюксел. Влязоха в сила санкциите на Европейския съюз срещу военното крило на движението „Хизбулла". Това стана ясно след публикуването на решението в...
Варна. Решението на Европейската комисия, което обяви военната част на "Хизбулла" за терористична, е много добро, не е предизвикано само от събитията...
Бургас. Европейският съюз трябва да предприеме конкретни мерки за ограничаване дейността на "Хизбулла", заяви в Бургас посланикът на САЩ Марси Рийс. Н...
София. На 18 юли се навършва една година от терористичния акт на летище Сарафово в Бургас. При експлозията в туристически автобус загинаха петима изра...
Брюксел. Европейският съюз ще обсъжда искането на Великобритания да включат "Хизбулла" в списъка на терористичните организации. Външните министри н...
Европейският съюз ще направи голяма грешка, ако обяви „Хизбулла" за терористична организация, предупреди заместник-ръководителят на ливанското шиитс...
Мадрид. Испания чака доклада от разследването за атентата в Бургас. Това заявява държавният секретар по външните работи на страната Гонсало де Бенито...