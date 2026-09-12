Двоен агент изплува от атентата в Бургас
Военният командир на "Хизбула" Мохаммад Шураба предал десетки ливански агенти Вътрешната служба за сигурност на "Хизбулла" е разкрила израелски шпион...
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Военният командир на "Хизбула" Мохаммад Шураба предал десетки ливански агенти Вътрешната служба за сигурност на "Хизбулла" е разкрила израелски шпион...
Ливан отправи молба към Европейския съюз да преразгледа решението си за включване в черния списък на военното крило на организацията "Хизбула" с цел з...
София. Новият министър на външните работи Кристиян Вигенин ще се заеме първо с отношенията на България с Македония. Той поясни пред Нова телевизия, че...
Брюксел: Европейският съюз е на път да сложи военното крило на Хизбула в Ливан в списъка си на терористичните организации, след като държава-членка оф...
Пловдив. Пловдивчанка сигнализира, че мъжът й е задържан от "Хизбула" и му е издадена смъртна присъда. Кети Райчева се обърна към TV7 с молба да помог...
Брюксел.Можем да направим обосновано предположението, че зад терористичния акт в Бургас стои военното крило на „Хизбулла”. Мога да потвърдя позицията,...