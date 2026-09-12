Хамид: Предсрочни избори са най-вероятна хипотеза
Странно е, че няма комуникация между партиите, каза депутатът от ДПС
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Странно е, че няма комуникация между партиите, каза депутатът от ДПС
София. Страхувам се, че хипотезата ми, че сметката за оградата по българо-турската граница си заслужава да бъде проверена, е била вярна. Това обяви в...
София. "Частно подслушване може да има, но това е само хипотеза". Това коментира вицепремиерът Цветлин Йовчев пред БНТ. По думите на МВР шефа на лице...