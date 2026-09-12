И Хиподила на изборите. Но не гони влизане в НС
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Предстои да се регистрира в ЦИК
На протестите не трябва да има политически лица, защото ги замърсяват
Блогирането на кръстовища е деструктивно, написа Светльо Витков
ебютантите в Столичния общински съвет - "Глас народен", "Зелените" и "Движение 21" сформират обща група в СОС. Тя ще се казва "Пет", което освен за бр...
Лицата на "Хиподил" Светльо Витков и Венци Мицов ще са общински съветници в София. Това показват резултатите от обработването на 75 процента от проток...
Светльо се появи със синини във Фейсбук и изкара акъла на народа Светльо Витков държа на нокти цяло денонощие приятелите си във Фейсбук, които се пит...
"20 години по-късно, 20 години по-мръсно" е озаглавен дългоочакваният концерт на "Хиподил", който ще озари феновете си в петък, 7 юни, от 19 ч в Зимни...