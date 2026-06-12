Кораб с химически товар потъна в Дунав
Лом. Румънска баржа е потънала в Дунав в сряда към 13 часа, а информацията е съобщена от системата за ранно предупреждаване за инциденти по реката. Ко...
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Лом. Румънска баржа е потънала в Дунав в сряда към 13 часа, а информацията е съобщена от системата за ранно предупреждаване за инциденти по реката. Ко...