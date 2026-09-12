"Хидрострой" АД купува "Водстрой 98"
Потенциалът на продаваната компания ще бъде развит от Велико Желев Една от най-големите и авторитетни български строителни компании "Хидрострой" АД к...
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Потенциалът на продаваната компания ще бъде развит от Велико Желев Една от най-големите и авторитетни български строителни компании "Хидрострой" АД к...
Трима щастливци спечелиха по 500 лева от играта на "Хидрострой" АД и агенция "Стандарт нюз". Късметлииите станаха кръстници на новото архитектурно биж...
"Лабиринт"! Това е името на комплекса, който вие, читателите на агенция "Стандарт нюз" дадохте на новия комплекс на компания "Хидростой" АД във Варна....